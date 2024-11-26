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В России выйдет новый «Буратино» с Марком Эйдельштейном и Анастасией Талызиной

Продюсер Врубель анонсировал выход нового «Буратино» в 2025 году

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Телеграм-канал «Бюллетень кинопрокатчика»

В министерстве культуры на очной защите дебютных, авторских и экспериментальных картин, а также фильмов социально значимой тематики анонсировали выход нового фильма «Буратино». Об этом пишет «Бюллетень кинопрокатчика».

Продюсеры Михаил Врубель и Александр Андрющенко показали собравшимся финальный музыкальный номер без окончательной графики.

Сам персонаж Буратино будет полностью сконструирован при помощи компьютерных спецэффектов. Его роль в костюме, улавливающем движения артиста, исполняет актриса Виталия Корниенко. Папу Карло сыграет Александр Яценко.

Анастасия Талызина («Кентавр», «Воздух») исполнит роль Мальвины, Марк Эйдельштейн («Анора», «Страна Саша») — Артемона. В картине также снимутся Степан Белозеров (Пьеро), Рузиль Минекаев (Арлекин), Виктория Исакова (Лиса Алиса), Александр Петров (кот Базилио) и Федор Бондарчук (Карабас Барабас).

Режиссером проекта будет Игорь Волошин, сценаристом — Андрей Золотарев. Над костюмами работает Надежда Васильева, ранее создававшая костюмы для фильмов Алексея Балабанова, Василия Сигарева, Ренаты Литвиновой.

«Буратино», по словам продюсеров, должен быть закончен к концу 2025 года.

Накануне стало известно, что Россия и Китай снимут ремейк «Невероятных приключений итальянцев в России».

Ранее внук Юрия Никулина Юрий заявил, что его семья осталась довольной «оживлением» актера в фильме режиссера Сарика Андреасяна «Манюня. Приключения в Москве».

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