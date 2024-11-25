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Три концерта солиста «Агаты Кристи» отменили из-за жалоб активистов

Ura.ru: у певца Глеба Самойлова отменили концерт в Екатеринбурге во второй раз

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Алексей Майшев/РИА Новости

В Екатеринбурге отменили концерт солиста группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова во второй раз. Об этом сообщает издание Ura.ru.

Мероприятие должно было состояться 4 января 2025 года в клубе «Фабрика». В Екатеринбурге Самойлов планировал выступить с шоу «Все Хиты Агата Кристи!» еще в августе текущего года, но его концерт перенесли из-за «запрета от правоохранителей».

Также, заявляет Ura.ru, не состоятся по неизвестной причине запланированные концерты Самойлова в Уфе и Краснодаре.

7 августа Life со ссылкой на Shot сообщал, что на Глеба Самойлова жаловались активисты из движения «Русская община». Они утверждали, что музыкант осуждал специальную военную операцию на Украине и критиковал российские власти.

Еще в июле солист группы «Агата Кристи» попал в скандал после выступления на фестивале «Небофест» в Красноярске. Он «растерялся» во время исполнения песни «Ковер-самолет» и отдал микрофон гитаристу, который ее допел.

Позднее менеджер Самойлова Дмитрий Хакимов опровергал сообщения о том, что артист вышел на сцену в Красноярске в неадекватном состоянии.

Ранее стало известно, что Лайма Вайкуле и Шура Би-2 готовят дуэт.

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