В Екатеринбурге отменили концерт солиста «Агаты Кристи» после скандала в Красноярске

В Екатеринбурге отменили концерт солиста группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Выступление Самойлова должно было состояться 9 августа на сцене «Фабрики Event Hall». Организаторы рассказали, что приняли решение пока отменить концерт из-за получения «запрета от правоохранителей». Выступление пока перенесено на 4 января 2025 года.

Как отмечает издание, активисты из движения «Русская община» требовали отменить концерт. Общественники заявляли, что Самойлов осуждал специальную военную операцию на Украине и критиковал российские власти.

В конце июля Telegram-канал Mash сообщил, что на фестивале «Небофест» в Красноярске музыкант не смог допеть до конца. По данным канала, в середине выступления он якобы «растерялся», а во время песни «Ковер-самолет» отдал микрофон гитаристу, который ее допел. На фестивале Самойлов выступал с 40-минутной программой «Агата Кристи. 35 на бис».

Менеджер Самойлова Дмитрий Хакимов опроверг сообщения о том, что он вышел на сцену в Красноярске в неадекватном состоянии.

Ранее в райдере концерта Глеба Самойлова в Красноярске нашли литры алкоголя.