«Засилье косоротых»: ведущая «Спокойной ночи, малыши» о новых мультфильмах

Телеведущая Татьяна Судец — «тетя Таня» из передачи «Спокойной ночи, малыши!» — высказалась о новых мультфильмах и детских передачах. Ее цитирует «Вечерняя Москва».

Она напомнила, что раньше детская передача «Спокойной ночи, малыши!» шла 15 минут и в ней детей обучали необходимым правилам этикета. После передачи детям показывали советский мультфильм — если он был длинным, как «Аленький цветочек», его делили на две или три серии, вспоминает Судец.

Телеведущая посетовала, что сейчас хронометраж программы урезан и ее не устраивает качество мультфильмов.

«Одних «инсультников» показывают. Когда меня спрашивают, что я имею в виду, объясняю: ну, вы сами посмотрите! Мишки-мимишки, лиски, крысы какие-то — у всех у них рот на боку. <...> Засилье всяких косоротых, как я их называю», — делится впечатлениями Судец.

77-летняя телезвезда считает, что сейчас нет хороших детских фильмов и программ.

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