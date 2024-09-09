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Путин присвоил озвучившей Степашку актрисе звание народной артистки РФ

Озвучившая Степашку актриса Наталья Голубенцева стала народной артисткой РФ

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Антон Новодережкин/ТАСС

Заслуженная артистка России Наталья Голубенцева, озвучивающая зайчонка Степашку в программе «Спокойной ночи, малыши!», получила звание народной артистки РФ. Указ подписал президент России Владимир Путин.

Голубенцевой присвоили награду за вклад в развитие культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Первый эпизод детского вечернего шоу «Спокойной ночи, малыши!» вышел 1 сентября 1964 года на Второй программе Центрального телевидения СССР. У истоков передачи стояли Эдуард Успенский, Александр Курляндский, Роман Сеф и другие деятели культуры.

Заяц Степашка, ставший неким противовесом чрезмерно активного пса Фили, появился через два года после появления первого героя. За всю свою карьеру на телевидении Степашка разговаривал только голосом заслуженной артистки России Натальи Голубенцевой. Она играет Степашку в программе уже больше 50 лет: и управляет куклой, и озвучивает героя.

В багаже Голубенцевой также есть роль Сиропчика из мультфильма «Незнайка в Солнечном городе» и Буратино из программы «Выставка Буратино».

Ранее сообщалось, что ведущие театральные вузы РФ и Китая договорились о сотрудничестве.

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