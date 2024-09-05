Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Хрюша проговорился о выходе мультфильма по «Спокойной ночи, малыши!»

Актриса Чабанюк намекнула на выход мультфильма по передаче «Спокойной ночи, малыши!»

close
ВГТРК

Актеры, озвучивающие персонажей детского телешоу «Спокойной ночи, малыши!», в беседе с kp.ru намекнули на выход мультфильма по передаче.

В ответ на вопрос журналиста, почему про Смешариков и Фиксиков мультфильмы есть, а про героев телешоу Хрюшу и Степашку нет, «проговорилась» голос Хрюши — актриса Оксана Чабанюк.

«Мы были в играх всяких, были анимационные образы. И еще будут. Но это наш волшебник Александр Викторович Митрошенков объявит на всю страну. Конечно, самое главное еще впереди!» — сказала она.

Митрошенков — президент «Трансконтинентальной МедиаКомпании», которая выпускает «Спокойной ночи, малыши».

1 сентября 2024 года передаче «Спокойной ночи, малыши» исполнилось 60 лет. Это одна из самых старых программ российского телевидения — в компании Хрюши, Фили и Степашки выросли несколько поколений детей. Вели ее дикторы советского ТВ, актеры, музыканты и даже королева красоты. «Газета.Ru» рассказала о самых любимых ведущих передачи.

Ранее «тетя Таня» из «Спокойной ночи, малыши!» рассказала об обиде на журналистов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами