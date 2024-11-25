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Пригожин раскрыл многомиллионные расходы на Валерию

Продюсер Пригожин признался, что потратил 30 млн рублей за квартал на Валерию

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Алексей Майшев/РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин признался в шоу «Сплетни-шейкер», что все его траты связаны с его женой – певицей Валерией.

Пригожин вкладывает в творчество жены. Он тратит деньги на концерты артистки, клипы, стилистов, визажистов и прочее. Продюсер сообщил, что за один квартал он израсходовал 30 миллионов рублей.

«А я на себя вообще не трачу. У меня шестеро детей, два внука, еще третий скоро появится – внук», — поделился шоумен.

Пригожин отметил, что на личные расходы у семьи уходит больше двух миллионов рублей в месяц. Он также рассказал о покупке второй машины. Продюсер приобрел джип марки Grand Wagoneer черного цвета за 10 миллионов рублей.

В октябре Пригожин рассказал, что гонорар певицы Валерии может достигать 10 миллионов рублей.

Валерия и Иосиф Пригожин женаты с 2004 года. Продюсер рассказывал, что влюбился в исполнительницу с первого взгляда. Однако артистка не сразу увидела в нем потенциального возлюбленного. Певица заявляла, что Пригожин покорил ее сердце заботой и вниманием.

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