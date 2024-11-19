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Группа «На-На» рассказала о последних днях Левкина

Певец Жеребкин: уход Левкина был неожиданным и быстрым

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Участник группы «На-На» Вячеслав Жеребкин признался, что надеялся на то, что его бывший коллега Владимир Левкин справится с болезнью. Об этом он рассказал 360.ru на церемонии прощания, куда приехал вместе с другими участниками группы — Владимиром Политовым и Михаилом Игониным.

По словам Жеребкина, уход Левкина был неожиданным и очень быстрым.

«У меня была мысль, что Вовка справится с этим и болезнь уже не вернется. Потому что как дочка родилась, у него все стало лучше. Он начал работать», — сказал артист.

Он добавил, что певец не жаловался на здоровье. Игонин, в свою очередь, добавил, что их встречи всегда носили позитивный характер, поэтому они не разговаривали о проблемах со здоровьем.

«Он бодро держался и поводов интересоваться своим здоровьем просто не давал», — сказал Политов.

17 ноября супруга Левкина сообщила, что артиста не стало. Telegram-канал Mash утверждал, что причиной его ухода могла стать онкология лимфатической системы. По данным издания, в 2003 году у певца обнаружили рак лимфатической системы четвертой стадии. После лечения у него наступила ремиссия, однако несколько лет назад болезнь вернулась.

19 ноября в большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве прошла церемония прощания с бывшим солистом группы «На-На» Владимиром Левкиным. Проститься с музыкантом пришли родные, друзья, коллеги и поклонники.

Ранее Юта на прощании с Левкиным рассказала о певце.

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