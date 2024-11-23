Усадьбу экс-солиста «На-На» Левкина оценили в миллионы рублей

Загородный дом экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина могут оценить в миллионы рублей. Об этом пишет Aif.ru со ссылкой на звездного риэлтора Вадима Богача.

«Дом в Звенигороде два этажа, с ремонтом. Цена в рынке от 25 до 35 млн рублей», — дал свою оценку специалист.

Двухэтажный дом Левкина по стилю напоминает старинную русскую усадьбу, в нем есть гостиная, кухня, две гостевые комнаты и ванная, на втором этаже расположены спальня, кабинет, детская комната и еще одна ванная. В особняке обустроена открытая терраса, в доме много хрустальных люстр и светильников, мебель изготовлена под заказ тульским мастером.

17 ноября супруга Левкина сообщила, что артиста не стало. По данным Mash, в 2003 году у певца обнаружили рак лимфатической системы четвертой стадии. После лечения у него наступила ремиссия, однако несколько лет назад болезнь вернулась.

19 ноября в большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве прошла церемония прощания с Левкиным.

Ранее Юта на прощании с Левкиным рассказала о певце.