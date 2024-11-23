Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Усадьбу экс-солиста «На-На» Левкина оценили в миллионы рублей

Риэлтор Богач: загородный дом певца Левкина стоит до 35 млн рублей

close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Загородный дом экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина могут оценить в миллионы рублей. Об этом пишет Aif.ru со ссылкой на звездного риэлтора Вадима Богача.

«Дом в Звенигороде два этажа, с ремонтом. Цена в рынке от 25 до 35 млн рублей», — дал свою оценку специалист.

Двухэтажный дом Левкина по стилю напоминает старинную русскую усадьбу, в нем есть гостиная, кухня, две гостевые комнаты и ванная, на втором этаже расположены спальня, кабинет, детская комната и еще одна ванная. В особняке обустроена открытая терраса, в доме много хрустальных люстр и светильников, мебель изготовлена под заказ тульским мастером.

17 ноября супруга Левкина сообщила, что артиста не стало. По данным Mash, в 2003 году у певца обнаружили рак лимфатической системы четвертой стадии. После лечения у него наступила ремиссия, однако несколько лет назад болезнь вернулась.

19 ноября в большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве прошла церемония прощания с Левкиным.

Ранее Юта на прощании с Левкиным рассказала о певце.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами