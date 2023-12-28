Российского артиста Абдразакова отстранили от спектаклей в Европе

Певца Ильдара Абдразакова отстранили от участия в спектаклях ряда европейских театров. Об этом сообщает Telegram-канал «Opera Ballet».

По данным издания, Абдразакова убрали из составов постановок Парижской, Венской и Цюрихской опер. Причиной этому могло послужить то, что артист принял участие в «собрании группы избирателей» по выдвижению Владимира Путина независимым кандидатом в президенты на выборах 2024 года. Помимо него, в эту группу также вошли Валерий Гергиев, Юрий Башмет, Хибла Герзмава и Николай Цискаридзе.

Абдразаков должен был участвовать в опере «Итальянка в Алжире» Россини в Цюрихе, в Вене в «Набукко» Верди. А в Париже — исполнить партию «Дон Кихота» в одноименной опере Массне.

В беседе с ufa1.ru Абдразаков отказался комментировать отстранения, отметив, что выскажется о них позже.

Российский оперный певец Ильдар Абдразаков стал известен на международной арене после успеха на конкурсе им. Марии Каллас в Парме в 2000 году. Уже в следующем году 24-летний певец дебютировал на сцене театра Ла Скала. Он также участвовал в некоторых популярных российских проектах — например, на шоу «Маска» и «Голос».

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