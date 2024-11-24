Дмитрий Колдун рассказал о драке жены с фанаткой: «Как шоу посмотрел»

Певец Дмитрий Колдун признался в интервью «PROжизнь», что однажды его жена Виктория подралась с фанаткой.

Колдун рассказал, что в клубе к нему подошла подвыпившая поклонница, которая начала до него домогаться. Она расчесывала его волосы пальцами и обнимала за шею. Артист отметил, что не видел в ситуации ничего плохого. Ему было «нормально» и «приятно».

«Вика ей: «Отвали!» Та не послушала. Тогда Вика просто встала, схватила девушку за кофту и швырнула ее на соседний стол. Я вроде как шоу посмотрел, и мне хорошо», — поделился певец.

Дмитрий Колдун женат на Виктории Хамицкой. Пара знакома со школьных времен, однако начала встречаться только в 2002 году. Долгое время они просто дружили и ходили на общие мероприятия. Но позже артист стал проявлять к девушке знаки внимания. Они поженились в 2012-м. В 2013 году у них родился первенец Ян. В 2016-м на свет появилась дочь Алиса.

Колдун считает, что ему повезло с женой, потому что та его не бесит. Артист уверен, что при появлении раздражения на партнера нужно расставаться. При этом он не стал отрицать, что при длительных отношениях у супругов может появиться раздражительность друг на друга. В такие моменты певец принимает успокоительное.

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