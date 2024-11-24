Кустурица снимет фильм по Достоевскому в Москве

Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что отправится в Россию для съемок фильма по произведениям Федора Достоевского. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Кустурицы, его новый проект направлен на укрепление культурных связей между Россией и Сербией.

«Надо думать, надо быть вместе и больше соединять наши культуры и я буду делать все, что в моих возможностях, чтобы эти культуры были более близкими», — сказал он.

24 ноября российский президент Владимир Путин поздравил Кустурицу с 70-летним юбилеем. Поздравительную телеграмму по этому поводу режиссеру зачитала советник посольства России в Сербии Наталья Клищенкова.

Путин упомянул талантливые работы Кустурицы, его активную общественную позицию и вклад в реализацию гуманитарных инициатив, которые способствуют укреплению отношений россиян и сербов.

В свою очередь Кустурица заявлял о готовности снять фильм про Путина.

Ранее Кустурица заявил, что большинство открытий в музыке и литературе сделаны в России.