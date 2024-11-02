Кустурица заявил, что большинство открытий в музыке и литературе сделаны в России

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица заявил, что в России сделано большинство открытий в музыке и литературе. Его цитирует ТАСС.

Большинство успешных писателей и композиторов, говорит он, жили в России.

«Можно вспомнить Францию, там много отличных авторов, но не таких, как русские. И даже там считают, что лучший роман, написанный за две тысячи лет, — это «Война и мир» Толстого», — говорит он.

Вследствие этого, уверен Кустурица, попытки западных стран «отменить» русскую культуру обречены на провал.

Накануне Кустурица заявил, что съемки его фильма по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание» пройдут в Краснодарском крае летом 2025 года. Эмир Кустурица, дважды удостоенный престижной награды «Золотая пальмовая ветвь» на Каннском кинофестивале за фильмы «Папа в командировке» (1985) и «Андеграунд» (1995), ранее не работал над кинолентами по российской тематике.

Ранее Кустурица назвал отличие голливудских фильмов от советских.