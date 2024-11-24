Путин поздравил Кустурицу с 70-летним юбилеем

Российский президент Владимир Путин поздравил сербского режиссера Эмира Кустурицу с 70-летним юбилеем, передает ТАСС.

По данным агентства, поздравительную телеграмму по этому поводу режиссеру зачитала советник посольства РФ в Сербии Наталья Клищенкова.

«Человек смелого, многогранного дарования, истинный художник — вы по праву завоевали славу одного из самых известных кинорежиссеров современности, состоялись как востребованный актер, музыкант и писатель, автор неординарных творческих проектов», — отметил политик.

Он упомянул талантливые работы Кустурицы, его активную общественную позицию и вклад в реализацию гуманитарных инициатив, которые способствуют укреплению отношений россиян и сербов. Глава государства пожелал имениннику здоровья, вдохновения и успехов.

В середине ноября Кустурица выразил готовность снять фильм о Путине как об исторической личности.

Ранее Кустурица завершил музыкальную карьеру.