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Путин поздравил Кустурицу с 70-летним юбилеем

Путин телеграммой поздравил Кустурицу с 70-летием

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Михаил Метцель/РИА Новости

Российский президент Владимир Путин поздравил сербского режиссера Эмира Кустурицу с 70-летним юбилеем, передает ТАСС.

По данным агентства, поздравительную телеграмму по этому поводу режиссеру зачитала советник посольства РФ в Сербии Наталья Клищенкова.

«Человек смелого, многогранного дарования, истинный художник — вы по праву завоевали славу одного из самых известных кинорежиссеров современности, состоялись как востребованный актер, музыкант и писатель, автор неординарных творческих проектов», — отметил политик.

Он упомянул талантливые работы Кустурицы, его активную общественную позицию и вклад в реализацию гуманитарных инициатив, которые способствуют укреплению отношений россиян и сербов. Глава государства пожелал имениннику здоровья, вдохновения и успехов.

В середине ноября Кустурица выразил готовность снять фильм о Путине как об исторической личности.

Ранее Кустурица завершил музыкальную карьеру.

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