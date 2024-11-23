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Гуф вернулся в рехаб после концерта в Москве

Гуф вернулся в реабилитационную клинику после концерта в Москве

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Владимир/РИА Новости

Рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, вернулся в реабилитационную клинику после окончания концерта в Москве. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным журналистов, исполнитель покинул концертную площадку на автомобиле Mercedes вместе со своей девушкой. Сначала они прокатились по городу, после чего отправились в клинику.

На вопросы журналистов Гуф отвечать отказался.

Гуф попал в реабилитационную клинику после инцидента в банном комплексе в Подмосковье. В ночь на 23 октября рэпер с компанией арендовал баню в городе Апрелевка. Как сообщали сотрудники комплекса, Гуф не оплатил часть аренды, а позже подрался с братом управляющей — сотрудником патрульно-постовой службы полиции.

24 октября на рэпера составили протокол за мелкое хулиганство. Позже он записал видео из отдела полиции, в котором извинился за случившееся.

22 ноября исполнитель дал концерт в Москве. Во время выступления на артисте был электронный браслет, который на него надели после решения суда об избрании для Долматова меры пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее Гуф сделал предложение своей девушке на сцене во время концерта в Москве.

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