Гуф сделал предложение своей девушке на сцене во время концерта в Москве

Российский рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) во время концерта в Москве, ради которого он вышел из рехаба, сделал предложение своей девушке, пишет 112.

На опубликованном видео видно, как Гуф обращается к девушке на сцене. При этом члены его команды выносят цветы, а сам певец говорит о тысячах свидетелей, после чего обнимает молодую женщину.

Telegram-канал отметил, что во время выступления на артисте был электронный браслет, который на него надели после решения суда об избрании для певца меры пресечения в виде запрета определенных действий. Во время выступления исполнитель также поблагодарил сотрудников реабилитационной клиники, в которой он проходит лечение, и правоохранительные органы Наро-Фоминска.

Гуф попал в рехаб после инцидента в подмосковном банном комплексе. В ночь на 23 октября рэпер с компанией арендовал баню в городе Апрелевка. Как сообщали сотрудники комплекса, Гуф не оплатил часть аренды, а позже подрался с братом управляющей — сотрудником патрульно-постовой службы полиции. 24 октября на рэпера составили протокол за мелкое хулиганство. Позже он записал видео из отдела полиции, в котором извинился за случившееся. Следствие просило отправить его в СИЗО, однако суд отпустил артиста на свободу, наложив на него только запрет определенных действий.

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