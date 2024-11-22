Гуф дал концерт с браслетом на ноге и поблагодарил полицейских

Рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, выступил в Москве с электронным браслетом на ноге. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время своего сольного концерта исполнитель поблагодарил сотрудников реабилитационной клиники, в которой он проходит лечение, а также правоохранительные органы Наро-Фоминска.

«Дайте шума для рехаба, в котором я сейчас нахожусь, для сотрудников РУВД Наро-Фоминского округа», — сказал Долматов.

Гуф попал в реабилитационную клинику после инцидента в подмосковном банном комплексе. В ночь на 23 октября рэпер с компанией арендовал баню в городе Апрелевка. Как сообщали сотрудники комплекса, Гуф не оплатил часть аренды, а позже подрался с братом управляющей — сотрудником патрульно-постовой службы полиции.

24 октября на рэпера составили протокол за мелкое хулиганство. Позже он записал видео из отдела полиции, в котором извинился за случившееся.

20 ноября Долматов анонсировал свой концерт. Тогда артист отметил, что после выступления его должны выписать из реабилитационной клиники.

21 ноября сестра и директор рэпера Ольга Долматова сообщила, что музыкант планирует поехать в прощальный тур и снять фильм о себе. По ее словам, Гуф собирается посетить 12 городов — возможно, концерты состоятся не только в России.

Ранее в Госдуме осудили Гуфа за выход из рехаба ради концерта.