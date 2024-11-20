Гуф рассказал, когда выйдет из рехаба

Рэпер Алексей Долматов (Гуф) заявил, что может выйти из рехаба после концерта в Москве. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Гуф подтвердил, что проведет концерт 22 ноября. Артист отметил, что затем его выпишут, если на выступлении ничего не случится. Рэпер получил ограничения после суда в виде запрета посещения места, где произошла драка, а также ему не позволено разговаривать с потерпевшими и свидетелями. Запретов на гастроли и проведения концертов у певца нет.

Долматов попал в реабилитационную клинику после инцидента в подмосковном банном комплексе. В ночь на 23 октября рэпер с компанией арендовал баню в городе Апрелевка. Как сообщали сотрудники комплекса, Гуф не оплатил часть аренды комплекса, а позже подрался с братом управляющей — сотрудником патрульно-постовой службы полиции. Артист ударил полицейского по уху.

24 октября на рэпера составили протокол за мелкое хулиганство. Позже он записал видео из отдела полиции, в котором извинился за случившееся.

Известно, что Долматов даст концерт с электронным браслетом для дистанционного контроля.

Ранее сестра Гуфа заявила, что подаст в суд из-за фейковых новостей о рэпере.