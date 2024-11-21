В Госдуме осудили Гуфа за выход из рехаба ради концерта

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что рэперу Гуфу (Алексею Долматову) стоит оставаться на лечении в реабилитационной клинике, а не возобновлять концертную деятельность. Его слова передает Life со ссылкой на SHOT.

22 ноября у Гуфа запланирован концерт в Москве, ради которого он выйдет из рехаба. После выступления артист вернется в клинику, откуда его выпишут, «если на мероприятии ничего не случится».

Однако Борис Чернышов считает, что музыканту нужно оставаться в клинике до тех пор, пока он «не исправит свой имидж». По словам парламентария, «другие моменты могут быть неправильными».

«Пусть благотворительностью займется, в хосписе поработает. И тогда уже пусть выходит с лечения и идет на концерт», — заявил депутат.

Алексей Долматов попал в реабилитационную клинику после инцидента в подмосковном банном комплексе. В ночь на 23 октября рэпер с компанией арендовал баню в городе Апрелевка. Как сообщали сотрудники комплекса, Гуф не оплатил часть аренды комплекса, а позже подрался с братом управляющей — сотрудником патрульно-постовой службы полиции. Артист ударил полицейского по уху.

24 октября на рэпера составили протокол за мелкое хулиганство. Позже он записал видео из отдела полиции, в котором извинился за случившееся.

Известно, что Долматов даст концерт с электронным браслетом для дистанционного контроля.

Ранее стало известно о планах Гуфа сделать «прощальный тур».