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Стало известно о планах Гуфа сделать «прощальный тур»

Директор Гуфа Ольга заявила, что рэпер готовит прощальный тур и фильм о себе

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svoboda_clinica/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сестра и директор Гуфа Ольга Долматова сообщила, что музыкант планирует поехать в прощальный тур и снять фильм о себе. Об этом она рассказала в YouTube-интервью каналу «Накипело с Артемом Карповым».

«У нас большие планы. Мы с ним это обсуждаем, тоже как часть терапии. Мы делаем прощальный тур, снимаем кино», — заявила Долматова.

По словам директора исполнителя, в рамках прощального тура Гуф собирается проехать 12 городов — возможно, концерты состоятся не только в России. Сестра Гуфа уверила, что предстоящие гастроли будут «очень красивыми и качественными». Она надеется, что исполнитель вернется на сцену через несколько лет с новым альбомом — «но там уж, как он захочет».

Также Долматова заявила, что Гуф готовит фильм о своей жизни. Байопик планируют начать снимать, когда музыкант поедет в последний тур.

«Он останется как артист, но на корпоративах, на частных каких-то мероприятиях. Это никуда не денешь. Но ездить по России, по городам и странам с концертами — это нет», — отметила она.

22 ноября у Гуфа запланирован концерт в Москве, ради которого он выйдет из реабилитационной клиники. Музыкант попал в рехаб после инцидента в подмосковном банном комплексе.

В ночь на 23 октября рэпер с компанией арендовал баню в городе Апрелевка. Как сообщали сотрудники комплекса, Гуф не оплатил часть аренды комплекса, а позже подрался с братом управляющей — сотрудником патрульно-постовой службы полиции. Артист ударил полицейского по уху.

Ранее адвокат Гуфа ответил, сможет ли рэпер выйти из рехаба ради концерта.

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