Адвокат Киркорова заявил, что Зеленский не сможет отобрать у певца любовь зрителей

Адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский напомнил, что есть вещи выше наград и титулов на фоне новостей о том, что нескольких российских артистов лишили званий на Украине. Его слова передает ТАСС.

«Зеленский может забрать любые награды, любые титулы, но забрать любовь зрителей и уничтожить искусство неподвластно ни одному президенту, диктатору, да кому угодно», — заявил защитник.

Недавно сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении звания «Народный артист Украины» певцов Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Александра Малинина и композитора Игоря Крутого. У певиц украинского происхождения Ани Лорак и Таисии Повалий отняли статус заслуженных артисток Украины.

Также госнаград лишены режиссер Владимир Бортко и директор Большого театра Валерий Гергиев.

В начале ноября стало известно, что апелляционная палата Кишинева аннулировала решение суда первой инстанции, который снял запрет на въезд в Молдавию певцу Филиппу Киркорову. До этого спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявлял, что «не позволит» российскому артисту приезжать в страну и рассказывать, «как великодушен русский мир».

Ранее сообщалось, что актеру Анатолию Белому (признан в РФ иностранным агентом) вновь отказали в снятии статуса иноагента.