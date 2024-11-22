Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Адвокат Киркорова заявил, что Зеленский не сможет отобрать у певца любовь зрителей

Адвокат Добровинский: Зеленский может отобрать награды, но не любовь зрителей

close
fkirkorov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский напомнил, что есть вещи выше наград и титулов на фоне новостей о том, что нескольких российских артистов лишили званий на Украине. Его слова передает ТАСС.

«Зеленский может забрать любые награды, любые титулы, но забрать любовь зрителей и уничтожить искусство неподвластно ни одному президенту, диктатору, да кому угодно», — заявил защитник.

Недавно сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении звания «Народный артист Украины» певцов Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Александра Малинина и композитора Игоря Крутого. У певиц украинского происхождения Ани Лорак и Таисии Повалий отняли статус заслуженных артисток Украины.

Также госнаград лишены режиссер Владимир Бортко и директор Большого театра Валерий Гергиев.

В начале ноября стало известно, что апелляционная палата Кишинева аннулировала решение суда первой инстанции, который снял запрет на въезд в Молдавию певцу Филиппу Киркорову. До этого спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявлял, что «не позволит» российскому артисту приезжать в страну и рассказывать, «как великодушен русский мир».

Ранее сообщалось, что актеру Анатолию Белому (признан в РФ иностранным агентом) вновь отказали в снятии статуса иноагента.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами