Актеру Анатолию Белому вновь отказали в снятии статуса иноагента

Мосгорсуд утвердил отказ актеру Анатолию Белому (признан в РФ иностранным агентом) (Вайсман) в снятии с него статуса иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на участников процесса.

По его словам, Вайсману было отказано в удовлетворении жалобы.

По информации из судебных документов, в рамках заседания суд изучил публикации актера в социальных сетях, в которых он выступает против специальной военной операции России на территории Украины. Доводы представителя актера о незаконности принятого решения из-за неполучения его доверителем распоряжения Минюста суд не убедили, говорится в публикации.

В предыдущий раз Замоскворецкий суд в Москве отказался исключать из реестра иноагентов актера Анатолия Белого в октябре.

Минюст РФ признал актера Белого иностранным агентом 15 декабря 2023 года. Сейчас артист проживает в Израиле.

Актер играл в МХТ (Московский художественный театр), снимался в сериалах «Бригада», «Волкодав» и фильмах «О чем еще говорят мужчины», «Универ. 10 лет спустя», «Колл-центр».

Ранее актер Анатолий Белый заявил, что не попал в категорию резервистов ЦАХАЛ из-за возраста.