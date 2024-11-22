Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Актеру Анатолию Белому вновь отказали в снятии статуса иноагента

РИА Новости: актеру Белому отказали в снятии с него статуса иноагента

close
Start

Мосгорсуд утвердил отказ актеру Анатолию Белому (признан в РФ иностранным агентом) (Вайсман) в снятии с него статуса иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на участников процесса.

По его словам, Вайсману было отказано в удовлетворении жалобы.

По информации из судебных документов, в рамках заседания суд изучил публикации актера в социальных сетях, в которых он выступает против специальной военной операции России на территории Украины. Доводы представителя актера о незаконности принятого решения из-за неполучения его доверителем распоряжения Минюста суд не убедили, говорится в публикации.

В предыдущий раз Замоскворецкий суд в Москве отказался исключать из реестра иноагентов актера Анатолия Белого в октябре.

Минюст РФ признал актера Белого иностранным агентом 15 декабря 2023 года. Сейчас артист проживает в Израиле.

Актер играл в МХТ (Московский художественный театр), снимался в сериалах «Бригада», «Волкодав» и фильмах «О чем еще говорят мужчины», «Универ. 10 лет спустя», «Колл-центр».

Ранее актер Анатолий Белый заявил, что не попал в категорию резервистов ЦАХАЛ из-за возраста.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами