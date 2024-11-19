Жена Соколовского пожаловалась на реабилитацию после пластики: «Немного инвалид»

Модель, певица и блогерша Ангелина Суркова рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) об ограничениях во время реабилитации после пластики.

Суркова пожаловалась, что не может заниматься спортом, различной активностью и поднимать руки выше плеч. Она призналась, что ей тяжело без физической нагрузки. Артистка отметила, что также не может держать сына на руках из-за ограничений.

«Ты немного инвалид, нельзя поднимать тяжелое, и даже в бытовых вещах нужна помощь», — поделилась модель.

Суркова сделала пластику груди 12 ноября. Певица рассказывала, что долгое время не могла решиться на эту операцию. Впервые мысли о пластике ее посетили после рождения сына. Во время кормления грудь блогерши стала больше, что ей понравилось.

Суркова замужем за певцом Владом Соколовским. Артист сделал предложение модели в июле 2022 года, через пять месяцев после рождения сына Дэвида. Пара обручилась во время отдыха на Бали. Сама свадьба прошла в апреле 2024 года.

У Соколовского также есть дочь Мия от певицы Риты Дакоты. Артисты развелись в 2018 году.

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