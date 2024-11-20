Сестра Гуфа заявила, что подаст в суд из-за фейковых новостей о рэпере

Сестра рэпера Алексея Долматова (Гуфа) Ольга Долматова вышла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на связь после слухов об угрозах отмены концерта брата.

Долматова обвинила Telegram-канал Mash в клевете. Она заявила, что подаст в суд на издание.

«Мы связывались с сообществом «Отцов России». Никто ничего подобного не говорил. Никто ничего проверять не будет. Хотя, пожалуйста, в принципе welcome. Но какие же вы все-таки твари», — заявила сестра артиста.

20 ноября Telegram-канал Mash заявил, что председатель общественного совета «Отцов России» Андрей Згонников подал заявление в Генпрокуратуру и СК России с требованием отменить выступление Гуфа.

Как отмечало издание, если это не получится, активист попросил направить на концерт наряд. Общественник хочет удостовериться, что на мероприятии не будет запрещенных веществ, а исполнитель не будет петь про наркотики.

Долматов попал в реабилитационную клинику после инцидента в подмосковном банном комплексе. В ночь на 23 октября рэпер с компанией арендовал баню в городе Апрелевка. Как сообщали сотрудники комплекса, Гуф не оплатил часть аренды комплекса, а позже подрался с братом управляющей — сотрудником патрульно-постовой службы полиции. Как сообщали СМИ, Гуф ударил полицейского по уху.

20 ноября стало известно, что Гуф даст концерт в Москве с электронным браслетом.

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