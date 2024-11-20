Концерт Гуфа в Москве оказался под угрозой отмены

Концерт рэпера Алексея Долматова (Гуфа) находится под угрозой отмены. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Председатель общественного совета «Отцов России» Андрей Згонников подал заявление в Генпрокуратуру и СК России с требованием отменить выступление. Как отмечает издание, если это не получится, активист попросил направить на концерт наряд. Общественник хочет удостовериться, что на мероприятии не будет запрещенных веществ, а исполнитель не будет петь про наркотики.

Долматов попал в реабилитационную клинику после инцидента в подмосковном банном комплексе. В ночь на 23 октября рэпер с компанией арендовал баню в городе Апрелевка. Как сообщали сотрудники комплекса, Гуф не оплатил часть аренды комплекса, а позже подрался с братом управляющей — сотрудником патрульно-постовой службы полиции. Как сообщали СМИ, Гуф ударил полицейского по уху.

24 октября на рэпера составили протокол за мелкое хулиганство. Позже он записал видео из отдела полиции, в котором извинился за случившееся.

20 ноября Mash сообщил, что Гуф хочет дать концерт в Москве с электронным браслетом.

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