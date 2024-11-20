Гуф хочет дать концерт с электронным браслетом

Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) хочет дать концерт в Москве с электронным браслетом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Он попросил врачей дать ему покинуть рехаб на вечер 22 ноября. По данным канала, он может стать первым в России артистом, который дал концерт с электронным браслетом для дистанционного контроля.

За пределами Москвы все выступления Гуфа отменены, лечение у него продлится еще 28 дней.

По данным издания, врачи реабилитационной клиники смогли снять у звезды острую абстиненцию.

Долматов попал в реабилитационную клинику после инцидента в подмосковном банном комплексе. В ночь на 23 октября рэпер с компанией арендовал баню в подмосковном городе Апрелевка. Как сообщали сотрудники комплекса, Гуф не оплатил часть аренды комплекса, а позже подрался с братом управляющей — сотрудником патрульно-постовой службы полиции. Как сообщали СМИ, Гуф ударил полицейского по уху.

24 октября на рэпера составили протокол за мелкое хулиганство. Позже он записал видео из отдела полиции, в котором извинился за случившееся.

Накануне Гуф вышел на связь из рехаба.

Ранее отменили концерт Гуфа в Ереване.