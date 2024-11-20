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Айза рассказала, почему не навестит Гуфа в рехабе

Блогерша Айза призналась, что врачи запрещают ей навещать Гуфа в рехабе

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aizalovesam/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и бизнесвумен Айза Лилуна-Ай призналась в беседе с Super, что не планирует навещать бывшего мужа Алексея Долматова (Гуфа) в рехабе.

Айза рассказала, что врачи решили не пускать ее к рэперу перед концертом. По словам блогерши, это решение было принято медиками, чтобы избежать эмоций, которые может вызвать встреча.

«А перед концертом это плохая идея. Хотя и он, и я хотим увидеть друг друга. Но мои дети на Бали с моими друзьями, и надолго их оставить я не могу. Поэтому прилечу к Леше чуть позже», — поделилась бизнесвумен.

Долматов попал в реабилитационную клинику после инцидента в подмосковном банном комплексе. В ночь на 23 октября рэпер с компанией арендовал баню в городе Апрелевка. Как сообщали сотрудники комплекса, Гуф не оплатил часть аренды комплекса, а позже подрался с братом управляющей — сотрудником патрульно-постовой службы полиции. Как сообщали СМИ, Гуф ударил полицейского по уху.

24 октября на рэпера составили протокол за мелкое хулиганство. Позже он записал видео из отдела полиции, в котором извинился за случившееся.

Ранее Гуф вышел на связь из рехаба.

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