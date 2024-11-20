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Бузова подогрела слухи о романе с Олегом Майами

Певица Бузова опубликовала танец с Олегом Майами

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Buzova86/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео с рэпером Олегом Майами.

Бузова подогрела слух о романе с рэпером. Она поделилась кадрами, как приехала с Майми на радиостудию по случаю выхода их общего трека «Такси». В роликах, опубликованных телеведущей, она и певец слушают новую композицию и танцуют. Майами делал комплименты певице, а артистка называла его своим «парнем».

«Когда твоя девушка – блогер. Это вообще что-то новое для меня», — пошутил рэпер.

В ноябре Олег Майами и Ольга Бузова поцеловались на ее концерте-вечеринке. На мероприятии знаменитости исполнили свой недавно вышедший трек «Такси». Под конец выступления Майами притянул Бузову к себе за талию, поцеловал, а затем звезды обнялись.

На том же мероприятии Бузова рассказала, что в следующем году планирует выйти замуж и родить ребенка. Еще в августе артистка спровоцировала слухи о помолвке, выложив фотографию с кольцом на безымянном пальце. Ту публикацию Бузова сопроводила фразой: «Конечно, да!».

В том же месяце Бузову сфотографировали во время примерки свадебного платья в одном из бутиков Москвы.

Ранее Бузова стала крестной матерью.

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