Бузова стала крестной матерью

buzova86/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и телеведущая Ольга Бузова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что стала крестной матерью.

Бузова опубликовала ролик с крещения сына лучшей подруги – модели Марии Погребняк. Артистка заявила, что церемония получилась красивой, трогательной и волнительной.

«Мы сделаем все, чтобы ты вырос достойным мужчиной, прекрасным сыном и настоящим защитником своей семьи. Пусть боженька всегда тебя оберегает и направляет на путь истинный. Аминь», — отметила певица.

6 сентября Погребняк родила четвертого сына Владимира. Она рассказала, что родила без единого разрыва и боли. Ольга Бузова стала одной из первых, кто посетил роддом после появления на свет малыша.

Погребняк также воспитывает троих сыновей — Артема, Павла и Алексея — от бывшего мужа, футболиста Павла Погребняка. В сентябре 2023 года Мария развелась с футболистом. 1 сентября 2024-го Погребняк официально вышла замуж за бизнесмена Игоря Головинского.

В октябре Погребняк заявила, что женщинам в декрете должны начислять зарплату. По мнению блогерши, это самый эффективный способ, который поможет решить проблему с демографией в стране.

Ранее Мать Бузовой раскрыла имя мужчины, от которого певица родит в 2025 году.