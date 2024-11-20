Лолиту могут принудительно доставить в суд из-за дела Талькова

Певица Лолита Милявская и артист Богдан Титомир не явились на заседание по делу Игоря Талькова, которое должно было состояться 20 ноября. Об этом сообщает kp.ru.

По информации издания, заседание отложили на 4 декабря. Корреспондент kp.ru предполагает, что Милявскую и Титомира могут принудительно доставить в суд на допрос, либо же артистам выпишут штрафы за неявку на заседание.

13 ноября стало известно, что певица Наташа Королева дала показания на суде по делу Игоря Талькова, которого не стало 6 октября 1991 года.

Во время своих показаний Королева призналась, что ее выступление во Дворце спорта «Юбилейный» прервали, а позднее она узнала о произошедших на мероприятии выстрелах. При этом самой стрельбы артистка не слышала.

15 ноября подруга матери Талькова Ирина Красильникова раскрыла, что также перед судом предстанут певица Азиза и Олег Газманов. Красильникова заявила, что ей важно послушать допрос Азизы, поскольку до этого артистка «путалась в показаниях и каждый раз рассказывала по-новому».

Ранее стало известно, что Гуф хочет дать концерт с электронным браслетом.