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Актриса Калашникова о Светличной: «Уходит целая эпоха»

Актриса Калашникова: Светличная всегда оставалась доброй и светлой

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Global Look Press

Вместе с актрисой Светланой Светличной ушла целая эпоха. Об этом на церемонии прощания с ней в интервью 360.ru рассказала артистка Анна Калашникова.

«Светлая память и мои соболезнования близким. Уходит целая эпоха, легенда, яркая и нереальная женщина навсегда останется в нашей памяти», — сказала она.

По ее словам, она не была очень близка со Светличной, однако получала от нее ценные советы, когда они пересекались на съемках и за кулисами. Калашникова добавила, что актриса всегда оставалась доброй и светлой, несмотря на то, что ей многие завидовали.

Светличной не стало 16 ноября в возрасте 84 лет из-за сердечно-сосудистой недостаточности на фоне онкологического заболевания — рака ротоглотки. У актрисы также было новообразование в лобной доле мозга, а из-за болезни Альцгеймера — проблемы с речью и мышлением, памятью.

В последнее время, утверждал Telegram-канал Mash, звезда «Бриллиантовой руки» жаловалась на постоянные боли в голове, ушах и горле, не могла передвигаться без посторонней помощи и большую часть времени лежала.

20 ноября в московском Доме кино началась церемония прощания с заслуженной артисткой РСФСР. Первыми на прощание пришли сын актрисы, ее внучка и коллеги. В центре холла установили большой портрет артистки, все желающие могут подойти и почтить память актрисы.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о личной жизни и карьере артистки.

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