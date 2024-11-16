«Я не была пошлой в «Бриллиантовой руке», это сейчас все пошлые»: умерла Светлана Светличная

Умерла Светлана Светличная — звезда «Бриллиантовой руки» и первый настоящий секс-символ нашего кино. Ей было 84 года. «Газета.Ru» — о личной жизни и карьере великой артистки.

Болезнь и смерть Светланы Светличной

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная ушла из жизни в возрасте 84 лет. По информации Mash, причиной смерти актрисы стала сердечно-сосудистая недостаточность, возникшая на фоне рака ротоглотки. Как отмечает источник, в конце лета врачи признали Светличную неизлечимо больной и присвоили ей паллиативный статус.

В течение последних лет жизни звезда «Бриллиантовой руки» была под наблюдением врачей — в 2022 году стало известно, что она прошла терапию в психиатрической клинике после инсультов. На фоне развивающейся болезни Альцгеймера Светличную поместили в стационар, у нее ухудшилась память, начались проблемы с речью и мышлением.

Как сообщили РИА Новости в Союзе кинематографистов России, актрису похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Представительница Союза Валерия Гущина также заявила, что Светличная ушла из жизни «после продолжительной болезни, связанной с возрастом».

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Биография, карьера и звездная роль в «Бриллиантовой руке» Светланы Светличной

Светлана Светличная родилась 15 мая 1940 года в Ленинакане (ныне — Гюмри, Армения) в семье военного. Из-за работы отца в детстве будущая актриса часто переезжала — Светлана ходила в школу сначала в Сумской области, а затем доучивалась в области Калининградской. Незадолго до поступления во ВГИК Светличная вместе с родителями проживала в Мелитополе.

Окончив курс Михаила Ромма, начинающая актриса в 1963 году вошла в труппу Театра-студии киноактера. Тогда же она начала активно сниматься в кино (хотя дебют Светличной на большом экране случился еще в 1959-м, в ленте «Колыбельная») — она появилась в таких картинах, как «Им покоряется небо», «Пока фронт в обороне», «Застава Ильича», «Чистые пруды», «Стряпуха», «Герой нашего времени», «Не самый удачный день».

Однако настоящей звездой советского кинематографа (и его безусловным секс-символом) актрису сделала роль в культовой «Бриллиантовой руке», где она воплотила роковую обольстительницу Анну Сергеевну и снялась в откровенной сцене, которую по тем временам вполне можно было назвать эротической.

close Светлана Светличная в картине «Бриллиантовая рука» (1968) Global Look Press

«Ушла действительно удивительная [актриса]. Сейчас принято всех называть секс-символами, но она действительно была секс-символом СССР. Первое, что было яркое ее, — «Не виноватая я, он сам пришел». Любимая была открытка в казармах солдатских. Света была удивительным, чистым и светлым человеком», — сказал об артистке «Газете.Ru» ее коллега Станислав Садальский.

В моральном плане сцена далась Светличной непросто — чтобы лишний раз не смущать актрису, режиссер фильма Леонид Гайдай даже разрешил ей в порядке исключения репетировать сцену наедине с Юрием Никулиным.

«Когда тебе 20 лет, тебе очень хочется сыграть подобные роли. Для меня всегда было очень важно, кто партнер. Со мной играл Юрий Никулин. Видно, от зависти кто-то говорил плохое. «Бриллиантовую руку» даже космонавты в небе смотрели. Моя Анна в «Бриллиантовой руке» не пошлая, а сейчас все какие-то пошлые. Я знаю, что я, конечно, не героиня таких ролей, но она у меня получилась. Мы с Никулиным все сделали, все ужимки, от которых хохочут зрители. И Андрей Миронов, конечно. Я тогда думала, что он уже великий, а я еще никто, и вот с великим мне довелось играть», — вспоминала она в интервью ТАСС.

Роль в «Бриллиантовой руке» так и осталась самой известной в карьере Светличной, хотя много снималась она и после комедии Гайдая — на ее счету, в частности, ленты «Любить», «Держись за облака», «Семнадцать мгновений весны», «Ты — мне, я — тебе», «Отец Сергий», «Место встречи изменить нельзя», «Анна Павлова», «Богиня: как я полюбила». Последними актерскими работа Светличной в кино стали картины «Гаражи», «Бабье лето», «Девушка и смерть», вышедшие в начале десятых.

После распада СССР артистка мало появлялась на экране, но вплоть до последних лет жизни носила статус главной красавицы своего поколения — тем более что даже в 80 спокойно могла сниматься для обложек глянцевых журналов. Сама Светличная объясняла секрет своей привлекательности огромным желанием и дисциплиной.

«Я действительно нравилась людям. Помню, однажды обо мне что-то писали, и я предложила позвонить Андрею Кончаловскому. Мы с ним вместе учились на одном курсе, играли с ним какой-то спектакль. Я думала, что он расскажет, какая я талантливая, а он сказал, что в меня все были влюблены, поэтому мне легко было учиться. Я даже обиделась, правда! Я всегда смотрела на маму и думала, что буду такой же. Она никогда не могла выйти в чем угодно, и я в магазин, например, в чем попало не пойду. Я приучила себя и всех своих поклонниц и поклонников, что я должна быть в хорошей форме. Я в Польше купила весы, до сих пор обязательно слежу за собой. Я очень много ездила за рубеж, видела актрис там и брала с них пример», — вспоминала она в 2020 году.

Личная жизнь Светланы Светличной

Светлана Светличная дважды была замужем. Первым супругом стал народный артист РСФСР Владимир Ивашов («Баллада о солдате») — с ним Светлана познакомилась еще в институте, а первый поцелуй будущей пары случился на сцене, в постановке «Казаков» Льва Толстого. В браке с Ивашовым Светличная прожила почти 35 лет; их союз разрушила смерть актера в 1995 году. От Ивашова артистка родила двух сыновей — Алексея и Олега. Младший ребенок четы скончался в 2006 году от токсикоза печени. В СМИ утверждали, что причиной стало пристрастие мужчины к алкоголю, сама Светличная это отрицала.

close Актеры и супруги Светлана Светличная и Владимир Ивашов, 1970 год РИА Новости

«Прожили они вместе чуть больше 30 лет. Всякое у них в семье было. Володя не рассказывал, Света тоже старалась об этом молчать. Трагическая кончина сына. И Володя уходить собирался из семьи — и прочее. А потом еще там было недопонимание со стороны Светы. Володя увлекался охотой. Привозил много дичи. А Света на диете, она следила за собой. Очень красивая была, но сидела всегда на травках, на каких-то фруктиках, овощах — и к мясу вообще не прикасалась», — рассказывал о семье Светличной и Ивашова актер Александр Панкратов-Черный.

Второй брак артистки просуществовал меньше месяца — через три года после смерти Ивашова Светличная обручилась с поэтом Сергеем Смирновым-Сокольским, который был младше жены почти на 20 лет. Инициатором разрыва стала звезда «Бриллиантовой руки» — близкие рассказывали, что Светличную подавляла сильная энергетика возлюбленного.