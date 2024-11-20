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Прохор Шаляпин рассказал о дружбе со Светличной на прощании с актрисой

Певец Шаляпин признался, что около двух лет дружил со Светличной и ходил к ней в гости

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Певец Прохор Шаляпин рассказал о дружбе с актрисой Светланой Светличной на прощании с ней. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«84 года для женщины, конечно, невысокий возраст. Но и за эти годы спасибо, не всем дано дожить», — поделился он.

Шаляпин опроверг слухи о конфликте с семьей звезды и признался, что около двух лет дружил и работал с актрисой, ходил к ней в гости, а она — к нему.

Проститься со Светличной также пришли актер Валерий Баринов, Александр Панкратов-Черный и другие.

Светличной не стало 16 ноября в возрасте 84 лет из-за сердечно-сосудистой недостаточности на фоне онкологического заболевания — рака ротоглотки. У актрисы также было новообразование в лобной доле мозга, а из-за болезни Альцгеймера — проблемы с речью и мышлением, памятью.

В последнее время, утверждал Telegram-канал Mash, звезда «Бриллиантовой руки» жаловалась на постоянные боли в голове, ушах и горле, не могла передвигаться без посторонней помощи и большую часть времени лежала.

«Газета.Ru» ранее рассказала о личной жизни и карьере артистки.

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