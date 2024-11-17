Стало известно, кому достанется наследство Светличной

Адвокат Сергей Жорин заявил в беседе с «Пятым каналом», что сын Светланы Светличной Алексей Ивашов является наследником первой очереди.

По словам Жорина, Ивашов получит имущество матери в наследство в случае, если в завещании не указаны третьи лица. Адвокат отметил, что под конец жизни звезд часто окружают различные люди, в том числе «сомнительные».

Жорин заявил, что нередко случается, когда имущество было при жизни подарено либо по сомнительному договору купли-продажи перешло в собственность третьих лиц. Адвокат уточнил, что родственники могут обжаловать тот или иной документ.

«Учитывая всенародную славу и любовь к Светлане Светличной, я уверен, что в случае каких-то признаков противоправных действий правоохранительные органы не дадут в обиду действительных, законных наследников», — рассказал адвокат.

Светличной не стало 16 ноября из-за сердечно-сосудистой недостаточности на фоне онкологического заболевания — рака ротоглотки. У актрисы было новообразование в лобной доле мозга. Из-за болезни Альцгеймера у нее были проблемы с речью и мышлением, памятью. В последнее время, утверждал Mash, она жаловалась на постоянные боли в голове, ушах и горле, не могла передвигаться без посторонней помощи и большую часть времени лежала.

Ранее защита Гуфа не стала обжаловать наложенные на него запреты.