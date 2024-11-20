В Москве выстроилась очередь из желающих купить квартиру Софии Ротару

В Москве выстроилась очередь из желающих купить квартиру певицы Софии Ротару. Об этом сообщает Life со ссылкой на SНОТ.

Ежедневно жилье смотрят как минимум три человека.

Трехкомнатную квартиру площадью 122 кв. м рядом с Московским зоопарком Ротару подарил экс-мэр Москвы Юрий Лужков. Она обойдется в покупателю в 65 млн рублей, цену уже снизили на 5 млн рублей за последний месяц.

Экс-директор певицы Ольга Коняхина накануне говорила, что не удивилась желанию Ротару продать квартиру, которая уже несколько лет пустует. При этом бывшая представительница артистки выразила мнение, что недвижимость будет сложно продать.

18 июня активисты направили обращение к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой сделать из виллы поддерживающей Украину Ротару санаторий для реабилитации и лечения бойцов СВО. До этого в Совфеде также предлагали национализировать бутик-отель «Вилла София» за «антироссийскую позицию» певицы и сделать из здания Дворец бракосочетания.

Ранее стало известно, что экс-солист «На-На» Левкин оставил в наследство особняк в стиле русской усадьбы.