София Ротару продает подаренную Лужковым квартиру в Москве

Певица София Ротару выставила на продажу свою трехкомнатную квартиру в Москве. Об этом сообщает издание «Экспресс газета».

Речь идет о недвижимости артистки площадью 122 кв. м. на Зоологической улице. Изначально ее продавали за 70 млн рублей, а затем цену снизили до 65 млн рублей. Объявление о продаже появилось 24 октября, но пока, отмечает издание, покупателей на квартиру найти не удалось.

Бывший концертный директор Ротару Ольга Коняхина сообщила, что эта квартира досталась Ротару благодаря бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову — он выделил ей недвижимость на льготных условиях, «почти даром». Коняхина призналась, что не раз приходила к певице в московскую квартиру.

«Особенно ярко отложилось в памяти, как мы уединялись с Ротару в маленькой гостевой спальне с зеленой кроватью и на этой кровати считали деньги, которые я ей приносила за концерты», — поделилась женщина.

По словам Коняхиной, она не удивилась, что Ротару решила продать квартиру, которая уже несколько лет пустует. При этом экс-директор артистки выразила мнение, что недвижимость будет сложно продать.

18 июня активисты направили обращение к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой сделать из виллы поддерживающей Украину Ротару санаторий для реабилитации и лечения бойцов СВО. До этого в Совфеде также предлагали национализировать бутик-отель «Вилла София» за «антироссийскую позицию» певицы и сделать из здания Дворец бракосочетания.

Ранее стало известно, что экс-солист «На-На» Левкин оставил в наследство особняк в стиле русской усадьбы.