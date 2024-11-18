Экс-солист «На-На» Левкин оставил в наследство особняк в стиле русской усадьбы

Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин оставил в наследство особняк в Звенигороде. Об этом сообщило издание Teleprogramma.

Вместе с супругой Мариной 57-летний певец владел двухэтажным домом с открытой террасой в стиле старинной русской усадьбы, полностью выполненным из дерева.

На первом этаже дома расположены гостиная зона с кухней, две гостевые комнаты и санузел с ванной комнатой. На втором обустроены спальня супругов и детская комната, кабинет и второй санузел с ванной. В особняке оборудовано современное отопление, поставлены камеры видеонаблюдения и работает современная охранная система.

На первом этаже дома можно увидеть хрустальные люстры и светильники, а на втором их копии. Авторскую мебель изготовил мастер из Тулы, оформивший второй этаж панелями из ясеня и выполнивший весь фасад.

В 2023 году Владимир Левкин признавался, что копит деньги на квартиру в Москве.

17 ноября жена Левкина сообщила, что артиста не стало. Telegram-канал Mash утверждал, что причиной его ухода могла стать онкология лимфатической системы. По данным издания, в 2003 году у певца обнаружили рак лимфатической системы четвертой стадии. После лечения у него наступила ремиссия, однако несколько лет назад болезнь вернулась.

Ранее солист группы «На-На» рассказал, как выглядел Левкин на их последней встрече.