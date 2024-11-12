Надя Ручка раскрыла причину своего возращения в группу «Блестящие»

Солистка «Блестящих» Надя Ручка призналась, что вернулась в коллектив спустя почти восемь лет после ухода, поскольку ей поступило интересное предложение от продюсера. Об этом знаменитость рассказала в интервью изданию «Федералпресс».

«Вообще было приятно получить это предложение, тем более что мне не ставили никаких ограничений, я могу параллельно развиваться сольно», — отметила исполнительница.

По словам Ручки, сейчас «Блестящие» продолжают гастролировать, а на их концерты приходит абсолютно разный зритель — и мужчины, и женщины, и даже молодые поклонники. Певица вспомнила, как на недавнем концерте в Белоруссии их послушать пришли 15-летние подростки с плакатом «Блестящие, вы — лучшие!».

«В целом наш зритель разный, многие приходят со своими малышами, они часто возле сцены бегают, особенно когда мы выступаем в период летних отпусков», — подытожила артистка.

Ручка присоединилась к группе «Блестящие» в 2004 году после ухода певицы Жанны Фриске. В 2016-м артистка начала развивать сольную карьеру. В 2022-м она вернулась в коллектив.

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