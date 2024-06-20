Отец Фриске рассказал о проблемах с сердцем после «оживления» дочери на премии

Отец Жанны Фриске Владимир Копылов признался в беседе с Woman.ru, что находился в шоковом состоянии, когда увидел изображение артистки, созданное нейросетью.

Видео с Жанной Фриске создали с помощью искусственного интеллекта для премии МУЗ-ТВ. На мероприятии показали видео, в котором артистка поет свой хит «А на море белый песок». Копылов признался, что ему стало плохо на премии, как только он увидел ролик с дочерью.

По словам Копылова, у него начались проблемы с сердцем. Отцу певицы было сложно дышать.

«Мне воды принесли девочки. Потом отошел. Сначала такие смешанные были эмоции, теперь уже рад, конечно, что так сделали», — поделился родитель артистки.

Премия МУЗ-ТВ прошла 14 июня. На ней также выступила сестра Жанны Наталья Фриске вместе с группой «Блестящие», чтобы почтить память артистки. После мероприятия на сестру знаменитости обрушился негатив.

Наталья Фриске отмечала после премии, что привыкла к хейтерам, так как слышит подобную реакцию всю свою жизнь. Она предложила недоброжелателям продолжать ее критиковать, если им «станет от этого легче».

Ранее сестра Фриске рассказала, как часто ее путают с артисткой.