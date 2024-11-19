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Макс Фадеев анонсировал первую песню нового SEREBRO

Продюсер Фадеев рассказал, что первый сингл нового SEREBRO выйдет 29 ноября

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Первая песня группы SEREBRO в новом составе выйдет 29 ноября. Выход сингла «Song #2» продюсер Максим (Макс) Фадеев анонсировал в своем Telegram-канале.

«Признаюсь честно, решение возобновить проект далось мне очень нелегко. Но то, что мы сделали, получилось и правда круто», — пообещал он поклонникам новое звучание.

18 мая Максим Фадеев сообщил о перезапуске группы SEREBRO. Он опубликовал первое фото с новым составом коллектива. В кадре трое девушек стоят спиной к объективу.

До этого Фадеев анонсировал перезапуск группы Глюк'oZa. До этого продюсер сообщал, что к проекту не присоединится Наталья Чистякова-Ионова.

Женская поп-группа Serebro существовала с 2006 по 2019 год. Дебютное выступление группы в составе Елены Темниковой, Ольги Серябкиной и Марины Лизоркиной состоялось в финале конкурса песни «Евровидение-2007». В финале представлявший Россию коллектив занял третье место с песней «Song #1».

Ранее певица Ольга Серябкина рассказала о своем отношении к новому составу SEREBRO.

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