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Макс Фадеев прокомментировал слухи о том, что за новой «Глюкозой» скрывается Мизулина

Продюсер Фадеев назвал неожиданной теорию о том, что за «Глюкозу» поет Мизулина

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fadeevmaxim/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Продюсер Макс Фадеев в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) назвал неожиданной теорию о том, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина стала петь под брендом «Глюкозы».

«Интересная версия, одна из самых неожиданных», — написал Фадеев.

16 апреля Фадеев анонсировал в Instagram перезапуск группы Глюк'oZa. Он заявил, что новый трек «Мыши» выйдет 19 апреля. До этого продюсер сообщал, что к проекту не присоединится Наталья Чистякова-Ионова. Продюсер принял такое решение, узнав об участии Ионовой в вечеринке Ивлеевой. Он напомнил, что Глюк'oZa — это название группы, а не псевдоним артистки, и что проект был направлен на детскую аудиторию.

Позднее сообщалось, что Чистякова-Ионова отказалась отдавать Фадееву свой сценический псевдоним Глюк'oZa. По данным Mash, в райдере Чистяковой-Ионовой указано, что единственное верное написание псевдонима артистки — Глюк'oZa. Стоимость выступления артистки равна двум миллионам рублей.

Ранее Киркоров высказался о звездах, отрекшихся от России.

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