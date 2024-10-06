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Серябкина рассказала о своем отношении к новому составу SEREBRO

Певица Серябкина призналась, что ничего не знает о новом составе SEREBRO

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Пресс-служба ТНТ

Бывшая участница группы SEREBRO Ольга Серябкина призналась в Telegram-канале, что ничего не знает о новом составе коллектива.

Серябкина рассказала, что была бы рада восстановлению группы. Она не против, чтобы новый состав развивался и пел ее композиции.

«Я в целом не против, когда люди поют песни, к сочинению которых я имела прямое отношение. Поэтому, конечно, это же потрясающая музыка. Если говорить про какую-то ревность, вообще не может быть об этом речи», — поделилась исполнительница.

Как призналась Серябкина, она очень любит все, что связано с ее бывшей группой. По словам певицы, ее лучшие воспоминания в жизни связаны с SEREBRO.

Серябкина стала известной после работы в группе SEREBRO. Артистка является автором многих песен коллектива, включая такие хиты, как «Мама Люба», «Mimimi», «Мало тебя», «Я тебя не отдам». В 2018-м певица покинула группу. В 2019-м она выпустила сольный альбом «Косатка в небе».

18 мая Максим Фадеев сообщил о перезапуске группы SEREBRO. Он опубликовал первое фото с новым составом коллектива. В кадре трое девушек стоят спиной к объективу.

Ранее Серябкина рассказала о работе с Лакостой над совместным треком.

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