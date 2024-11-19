В Москве началась церемония прощания с Владимиром Левкиным

В большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве началась церемония прощания с бывшим солистом группы «На-На» Владимиром Левкиным. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Вдова артиста Марина сообщила, что церемония продлится до 13:00 (мск). После этого Левкина похоронят на Троекуровском кладбище.

Проститься с музыкантом пришли родные, друзья, коллеги и поклонники.

18 ноября сообщалось, что Владимир Левкин оставил в наследство особняк в Звенигороде. В 2023 году артист признавался, что копит деньги на квартиру в Москве.

17 ноября супруга Левкина сообщила, что артиста не стало. Telegram-канал Mash утверждал, что причиной его ухода могла стать онкология лимфатической системы. По данным издания, в 2003 году у певца обнаружили рак лимфатической системы четвертой стадии. После лечения у него наступила ремиссия, однако несколько лет назад болезнь вернулась.

Ранее солист группы «На-На» рассказал, как выглядел Левкин на их последней встрече.