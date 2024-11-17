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Солист группы «На-На» рассказал, как выглядел Левкин на их последней встрече

Певец Политов заявил, что Левкин выглядел бодро на их последней встрече

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Солист группы «На-На» Владимир Политов признался в беседе с Voice, что последний раз видел Владимира Левкина в июле.

Политов поздравлял Левкина с днем рождения. По словам артиста, на тот момент коллега выглядел нормально и держался бодрячком. Певец рассказал, что Левкин был активным, жизнерадостным и веселым человеком. Он отметил, что коллега очень любил жизнь.

Политов добавил, что не знает причин, почему Левкина не стало.

«Рак не проходит бесследно. Я не эксперт, точно не могу вам сказать. Он был человеком глубоко творческим, со своими творческими амбициями, у него была куча планов, он был очень целеустремленным. Он сильный человек, который очень любил свою работу, поклонников и семью», — поделился музыкант.

17 ноября жена Левкина Маруся сообщила, что артиста не стало. Telegram-канал Mash утверждал, что причиной его ухода могла стать онкология лимфатической системы. По данным издания, в 2003 году у певца обнаружили рак лимфатической системы четвертой стадии. После лечения у него наступила ремиссия, однако несколько лет назад онкология вернулась.

Концертный директор Владимира Левкина Александр Зыкин сообщал «Звезде», что певца госпитализировали за пару дней до ухода. Врачи подозревали у музыканта инфекцию.

Ранее концертный директор Левкина рассказал, как прогрессировала болезнь артиста.

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