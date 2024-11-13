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Стало известно о диагнозе госпитализированного Ливанова

SHOT: актеру Василию Ливанову диагностировали анемию

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Антон Белицкий/РИА Новости

Народному артисту РСФСР Василию Ливанову диагностировали анемию. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Ливанов находится в стационаре Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

Патронажная служба провела осмотр Ливанова, после которого приняла решение о госпитализации артиста из-за подозрительной бледности. Кроме того, актер жаловался на сильные боли в ноге.

Как отмечает SHOT, Ливанов не может передвигаться. К актеру приставили патронажную службу. У него также парализована правая сторона лица.

13 ноября SHOT сообщил, что Ливанова экстренно госпитализировали в хирургическую реанимацию в Москве.

Василий Ливанов наиболее известен по роли Шерлока Холмса в цикле телефильмов Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В 1988 году он удостоился звания народного артиста РСФСР. А в 2006 году посол Великобритании Энтони Брентон вручил актеру знаки ордена Британской империи за роль известного детектива.

Ранее жена актера Ливанова рассказала о его состоянии на фоне слухов о параличе.

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