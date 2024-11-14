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Стало известно об ухудшении состояния Василия Ливанова

Mash: у актера Василия Ливанова открылось желудочное кровотечение

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Григорий Сысоев/РИА Новости

У актера Василия Ливанова открылось желудочно-кишечное кровотечение на фоне приема лекарств, стало известно из сообщения Telegram-канала Mash.

По данным канала, после ухудшения состояния Ливанова его снова экстренно госпитализировали из его квартиры в центре Москвы.

Утверждается, что Ливанова доставили в больницу 13 ноября. Ссылаясь на собственный источник, Mash пишет, что обследование показало возможное скопление свободного газа в брюшной полости, что может говорить о нарушении целостности стенок желудка или кишечника. Инсайдер рассказал, что кровотечение купировали, медики расценивают состояние Ливанова как тяжелое.

Семья 89-летнего актера не комментировала сообщения о его состоянии.

Василий Ливанов наиболее известен по роли Шерлока Холмса в цикле телефильмов Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В 1988 году он удостоился звания народного артиста РСФСР. А в 2006 году посол Великобритании Энтони Брентон вручил актеру знаки ордена Британской империи за роль известного детектива.

13 ноября СМИ сообщали, что Ливанов находится в стационаре Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского в состоянии средней тяжести с анемией и не может самостоятельно передвигаться.

Ранее жена актера Ливанова рассказала о его состоянии на фоне слухов о параличе.

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