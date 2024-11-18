Умер композитор, писавший песни для Эдит Пиаф

В возрасте 95 лет умер французский певец и композитор Шарль Дюмон. Об этом сообщила Agence France-Presse подруга музыканта Флоранс, передает РИА Новости.

Композитор умер накануне вечером у себя дома в Париже. Причиной Флоранс назвала продолжительную болезнь.

Шарль Дюмон наиболее известен как автор или соавтор более 30 самых известных песен, записанных французской певицей Эдит Пиаф, включая «Non, je ne Sorryte Rien» («Нет, я ни о чем не сожалею»).

Эта песня и ее отрывки часто использовались в кино. Композицию можно услышать даже в советском телефильме «Семнадцать мгновений весны».

После ухода из жизни Пиаф он начал работать с поэтом Жаком Брелем (Дюмон написал песню «Je m'en remets à toi» — «Я полагаюсь на тебя») и писать песни для телевизионных шоу, таких как «Michel Vaillant» в 1967 году и для кино, «Trafic» Жака Тати в 1971 году.

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