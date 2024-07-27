Селин Дион впервые за два года вышла на сцену на церемонии открытия Олимпиады

Канадская певица Селин Дион выступила на открытии летней Олимпиады в Париже. Об этом сообщает TMZ.

Сцену для Селин Дион обустроили на Эйфелевой башне. Она вышла к зрителям впервые за два года, чтобы исполнить песню Эдит Пиаф «Hymne A L'Amour».

Как утверждают очевидцы, певица с трудом сдерживала слезы. Дион долгое время не могла выступать из-за синдрома мышечной скованности — серьезного неврологического расстройства, из-за которого артистка испытывает сильные боли.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. 18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию. Как проходила церемония открытия Олимпийских игр в Париже, можно увидеть в галерее «Газеты.Ru».

Ранее Dead Blonde рассказала, как ее «Мальчик на девятке» попал в британский сериал.