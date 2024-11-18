Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сын Валерии станет отцом во второй раз

Невестка Валерии Шульгина сообщила о беременности

close
lianashulginaa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Невестка певицы Валерии, блогерша Лиана Шульгина, сообщила в Telegram-канале, что ждет ребенка.

Шульгина опубликовала фото с округлившимся животом.

«Кстати!! Помните вопрос-ответ, когда у меня спрашивали: когда за вторым? Через несколько дней я узнала, что беременна», — поделилась блогерша.

В августе Шульгина призналась, что она и ее муж Арсений пока не планируют заводить второго ребенка. Она объяснила, что супруги никуда не торопятся. Блогерша уточнила, что хочет уделять все свое внимание и время трехлетней дочери Селин. Как отметила девушка, после рождения второго малыша фокус сместится.

В том же месяце Шульгина рассказала, что редко ссорится с мужем. Как рассказала блогерша, что она и муж обговаривают недопонимания и то, что им не нравится в отношениях.

Сын Валерии Арсений Шульгин женился на блогерше Лиане Волковой 28 августа 2020 года. 1 января 2021 года у пары родилась дочь. Девочку назвали Селин. Валерия рассказывала, что сильно переживала за невестку во время родов. Певица вместе с мужем Иосифом Пригожиным часто навещают внучку и проводят с ней время.

Ранее Валерия отказалась комментировать иск к сыну на 56 миллионов рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами