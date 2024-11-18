Сын Валерии станет отцом во второй раз

Невестка певицы Валерии, блогерша Лиана Шульгина, сообщила в Telegram-канале, что ждет ребенка.

Шульгина опубликовала фото с округлившимся животом.

«Кстати!! Помните вопрос-ответ, когда у меня спрашивали: когда за вторым? Через несколько дней я узнала, что беременна», — поделилась блогерша.

В августе Шульгина призналась, что она и ее муж Арсений пока не планируют заводить второго ребенка. Она объяснила, что супруги никуда не торопятся. Блогерша уточнила, что хочет уделять все свое внимание и время трехлетней дочери Селин. Как отметила девушка, после рождения второго малыша фокус сместится.

В том же месяце Шульгина рассказала, что редко ссорится с мужем. Как рассказала блогерша, что она и муж обговаривают недопонимания и то, что им не нравится в отношениях.

Сын Валерии Арсений Шульгин женился на блогерше Лиане Волковой 28 августа 2020 года. 1 января 2021 года у пары родилась дочь. Девочку назвали Селин. Валерия рассказывала, что сильно переживала за невестку во время родов. Певица вместе с мужем Иосифом Пригожиным часто навещают внучку и проводят с ней время.

Ранее Валерия отказалась комментировать иск к сыну на 56 миллионов рублей.