Невестка Валерии ответила, планирует ли завести второго ребенка

Невестка певицы Валерии, блогерша Лиана Шульгина, призналась в Telegram-канале, что она и ее муж Арсений пока не планируют заводить второго ребенка.

Шульгина объяснила, что супруги никуда не торопятся. Блогерша уточнила, что хочет уделять все свое внимание и время трехлетней дочери Селин. Как отметила девушка, после рождения второго малыша фокус сместится.

Шульгина добавила, что у Арсения сложились очень теплые отношения с дочерью.

«Сеня мне сказал, что никогда не ожидал, что отношения между папой и дочкой такие своеобразные, такие милые и вообще отдельная милота. И вообще он очень рад, что у нас первая именно дочка. Потому что у них вообще любовь-любовная», — поделилась блогерша.

Сын Валерии Арсений Шульгин женился на блогерше Лиане Волковой 28 августа 2020 года. 1 января 2021 года у пары родилась дочь. Девочку назвали Селин. Валерия рассказывала, что сильно переживала за невестку во время родов. Певица вместе с мужем Иосифом Пригожиным часто навещают внучку и проводят с ней время.

Ранее невестка Валерии перенесла операцию.